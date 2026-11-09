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Türkiye
TRT Haber 09.11.2026 08:11

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren 15 şüpheliye operasyon

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeniden ambalajlanarak satışa sunulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren 15 şüpheliye operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak, tarihi geçmemiş gibi gösterilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında satılmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik gerçekleştirilen birinci operasyon sonrasında ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporu incelendi.

Çalışmalar sonucu, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.

İstanbul, Antalya ve Kayseri'de 18 ikamet ve 3 iş yerine yönelik 15 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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