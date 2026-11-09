Doğrudan beyne uygulanan gen tedavisi, epilepsi nöbetlerini yüzde 90 azalttı

İlaca dirençli epilepsi hastaları için geliştirilen deneysel gen tedavisi, klinik çalışmada dikkat çekici sonuçlar verdi. Doğrudan beyne uygulanan tedavinin, hastaların aylık nöbet sayısını yüzde 90'dan fazla azalttığı belirlendi.

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan araştırmada, uzun yıllardır epilepsiyle yaşayan ve standart ilaçlardan fayda görmeyen 3 yetişkin hasta incelendi. Tedavide, genetiği değiştirilmiş bir virüs aracılığıyla nöbetleri tetikleyen aşırı aktif beyin hücreleri hedef alındı. Bu hücrelerin aktivitesini kontrol etmek için hastalara klozapin adlı ilaç da verildi.

Tedavinin ardından iki hastanın aylık nöbet sayısı 4,5'ten 0,5'e düşerken, üçüncü hastada nöbetler tamamen durdu. Hastalardan birinin ilacı yanlışlıkla bırakmasının ardından nöbet geçirmesi, tedavide ilacın önemini de ortaya koydu.

Uzmanlar, yöntemin mevcut cerrahi müdahalelere alternatif olabilecek potansiyel taşıdığını ancak araştırmanın yalnızca üç hasta üzerinde gerçekleştirildiğini vurguluyor. Tedavinin güvenilirliğini ve uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için daha geniş kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.