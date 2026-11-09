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Dünya
BBC 09.11.2026 07:41

Okyanusta 9 saat hayatta kaldı

Yolcu gemisinden Pasifik Okyanusu'na düşen piyanist, yaklaşık 9 saat boyunca açık denizde hayatta kaldı. İki balıkçının tesadüfen fark ettiği adam, ölümden döndü.

Okyanusta 9 saat hayatta kaldı

ABD'nin California kıyılarında bir yolcu gemisinden denize düşen piyanist, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 9 saat hayatta kaldı. Catalina Adası açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen adam, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Royal Caribbean'a ait Ovation of the Seas adlı yolcu gemisinde çalışan piyanistin, yaklaşık 32 kilometre açıkta bulunduğu belirtildi. İki balıkçı tarafından sudan çıkarılan adamın sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Piyanistin kendisini kurtaranlara, "Öleceğimi sanmıştım" dediği aktarıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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