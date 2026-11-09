Puslu -0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
New York Times, AA 09.11.2026 07:27

Nvidia CEO'sunun ilişki yaşadığı kadın ajan çıktı, şirket soruşturma başlattı

ABD'li çip üreticisi Nvidia, büyük bir skandalla sarsıldı. Dev şirketin CEO'su Jensen Huang'ın ilişki yaşadığı kadının Çin'e istihbarat sızdırdığı iddia edildi. Şirket soruşturma açarken, Huang eşini aldattığını doğruladı ve özür diledi.

Nvidia CEO'sunun ilişki yaşadığı kadın ajan çıktı, şirket soruşturma başlattı
[Fotograf: Reuters]

ABD'li çip üreticisi Nvidia, kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın ilişki yaşadığı Çinli iş insanı Alice Huang'ın (Huang Le) Çin istihbaratına bilgi sızdırdığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Jensen Huang, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını belirterek, Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.

Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade etti.

İlişkiyi kabul etti

Eşine sadık kalmadığını belirten Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Huang, mesajında, "Hayatım boyunca ailem bana sevgi ve destek verdi. Dürüstlüğümü ve sadakatimi hak ediyorlar. Ancak ben onları hayal kırıklığına uğrattım ve birlikte kurduğumuz hayata zarar verdim. Yaptıklarımın ve neden olduğum üzüntünün tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve bununla birlikte gelecek eleştirileri kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nvidia'daki çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna, şirketin dünyanın dört bir yanındaki ortaklarına ve hissedarlarına da seslenen Huang, "Benden daha iyisini hak ediyorsunuz. Nvidia'ya liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Sorumluluğum size hizmet etmek ve güveninize layık olmak. Bu sorumluluğu yerine getiremedim. Nvidia'ya tamamen bağlıyım ve güveninizi yeniden kazanmak için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Huang, haberlerde gündeme getirilen ulusal güvenlik endişeleriyle ilgili olarak Nvidia Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir soruşturma başlattığını belirterek, soruşturmayı desteklediğini ve süreçle tam işbirliği yapacağını aktardı.

Ülkesini ve şirketini sevdiğini vurgulayan Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

The New York Times gazetesinde geçen hafta yayımlanan haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

ETİKETLER
ABD Çin
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dünyaya kış koşullarındaki Filistinliler için yardım çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:29
Avrupa'da asılsız bomba ihbarları basına sıçradı
08:29
Trump'tan göçmenlik politikası itirafı: Çok sertti
08:41
Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren 15 şüpheliye operasyon
07:56
Doğrudan beyne uygulanan gen tedavisi, epilepsi nöbetlerini yüzde 90 azalttı
07:52
Paraşütle atlayan iki kişi havada çarpışıp hayatını kaybetti
07:50
Okyanusta 9 saat hayatta kaldı
SOLOTÜRK Ankara semalarında prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Ankara semalarında prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ