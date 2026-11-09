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TRT Haber 09.11.2026 10:37

Adana'da iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesine baskın

Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, iklimlendirme sistemi kurularak kenevir yetiştirilen imalathanede 17 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesine baskın

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar yürütüldü. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bir adreste özel iklimlendirme sistemi kurularak kenevir yetiştirildiği, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği baskında, uyuşturucu imal ve ticaretini organize şekilde yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesine baskın

17 kilogram esrar ve klimalar ele geçirildi

İmalathane olarak kullanılan adreste yapılan aramalar sonucunda; 1 uyuşturucu imalathanesi deşifre edilirken, 17 kilogram esrar, 4 adet salon tipi klima, iklimlendirme sistemi muhteviyatı ve uyuşturucu yetiştiriciliğinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adana'da iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesine baskın

"Mücadelemiz kesintisiz sürecek"

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin Türkiye'nin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Adana İl Jandarma Komutanlığımızı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonda emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
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