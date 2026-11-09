Azerbaycan'da Bayrak Günü kutlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla halkın Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Mavi, kırmızı ve yeşil renkleriyle milli kimliğimizi, tarihi hafızamızı ve manevi değerlerimizi yaşatan kutsal bayrağımız, özgür ve bağımsız Azerbaycan'ın semalarında daima gururla dalgalanacaktır." ifadesine yer verildi.

Devlet Bayrak Günü dolayısıyla başkent Bakü'de askeri personelin katılımıyla yürüyüşler düzenlendi.

Askeri bandoların eşlik ettiği yürüyüşlerde askeri personel, kent merkezindeki cadde, bulvar ve meydanlardan geçerek çeşitli güzergahlarda ilerledi.

Azerbaycan bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin toplantısında kabul edilmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, 1918'de kabul edilen bayrağı 1991'de yeniden milli bayrak olarak benimsemişti.

Ülkede 9 Kasım, 2009'da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Devlet Bayrak Günü ilan edilmiş ve resmi tatil kapsamına alınmıştı.