Duman 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.11.2026 10:31

İran: Amerikan halkı, İsrail'in ABD'yi kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkının çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça gördüğünü belirterek, "Amerikan halkı, İsrail'in ABD yönetimlerini kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden besbelli bıkıp usandı. Artık canlarına tak etti, bizim bölgemizin de öyle." dedi.

İran: Amerikan halkı, İsrail'in ABD'yi kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı

Arakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında Ross Douthat'ın sorularını yanıtlarken sarf ettiği sözlerin yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Trump'ın, söz konusu mülakatta, Amerikan halkının tepkisine ilişkin "(Halk) Savaşı sevmediler. Benzin fiyatlarının yükselmesinden hoşlanmadılar çünkü ben onu oldukça düşük bir seviyeye çekmiştim. İnanılmaz bir şekilde, İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk ve tepki var." dediği görüntüleri paylaşarak değerlendirmede bulunan Arakçi, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı, Amerikalıların büyük çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça görüyor. Çarpıcı olan şu ki, durumun neden böyle olduğu konusunda (Trump'ın) kafası karışık görünüyor."

İran Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar, İsrail'in ABD yönetimlerini kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden besbelli bıkıp usandı. Artık canlarına tak etti. Bizim bölgemizin de öyle." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
ABD İran Savaş
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile diplomatik anlaşmaya varılmasının "mümkün olmayabileceğini" belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Rusya: Ukrayna ve Avrupa savaşı sürdürmek için hazırlık yapıyor
12:20
23 ilde siber operasyon: 521 şüpheli yakalandı
12:17
Belçika, Soğuk Savaş'ın ardından dağıtılan hava savunma birliğinin yeniden kurulacağını duyurdu
12:21
Bakan Kurum: Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız
12:14
Gazze'deki hükümet: Çadırların göçük altında kalması, İsrail soykırımı ve ablukasının kaçınılmaz sonucu
12:13
Tasfiye edilen fonlarda 31,6 milyar liralık 'gönüllü iade'
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da başladı
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da başladı
FOTO FOKUS
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ