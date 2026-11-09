COP31 katılımcılarına müze ve ören yerleri ücretsiz

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin Bakanlığın hazırlıklarını değerlendirdi.

Türkiye'nin uluslararası organizasyon kapasitesini, sürdürülebilir turizm çalışmalarını ve kültürel zenginliğini geniş bir programla uluslararası katılımcılara tanıtacaklarını belirten Ersoy, "COP31, ülkemizin kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat. Hazırlıklarımızı, uluslararası işbirliklerinden kültür ve sanat etkinliklerine, iklim farkındalığından Antalya'ya kazandıracağımız kalıcı imkanlara uzanan bir anlayışla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, tüm resmi heyet katılımcılarının COP31 süresince Antalya'daki Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceğini bildirdi.

Side Ören Yeri'nde gece müzeciliği uygulamasının da sürdürüleceği bilgisini paylaşan Ersoy, katılımcıların toplantılar dışında Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımalarına imkan sağlayacağını ifade etti.

Turizm ve kültürel miras dört panelde ele alınacak

18 Kasım'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla Turizm ve Kültürel Miras Günü etkinlikleri düzenleyeceklerini aktaran Ersoy, dört panelde 19 panelist ve 4 moderatörün katılımıyla sürdürülebilir turizmin geleceğinin, sektördeki dönüşümün ve sürdürülebilir yatırımların değerlendirileceğini belirtti.

Ersoy, programın içeriğine ilişkin, "Kültürel mirasın korunmasını, gastronominin turizmdeki yerini ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ele alacak, Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları paylaşacağız. Bu program kapsamında uluslararası tur operatörleri, çevrim içi seyahat platformları ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 konuğu ağırlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan şehir turu ve deneyim programıyla Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini sektörün karar vericilerine yerinde tanıtacaklarını kaydeden Ersoy, bu buluşmalarla yeni iş birliklerinin önünü açmayı hedeflediklerini vurguladı.

Taş Tepeler'in 37 eseri COP31'de sergilenecek

Bakan Ersoy, COP31'in Mavi Alan bölümünde Şanlıurfa Müzesi envanterindeki 37 arkeolojik eserin yer alacağı Taş Tepeler temalı sergi hazırladıklarını açıkladı.

Sergide Neolitik Dönem'de insan topluluklarının yerleşik yaşama geçişinin, sanatsal üretiminin ve çevresiyle kurduğu ilişkinin anlatılacağını bildiren Ersoy, "İnsanlığın doğayla ilişkisini binlerce yıl öncesinden bugüne taşıyan bu mirası, dünyanın ortak geleceğinin konuşulduğu bir buluşmada tanıtmayı anlamlı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, sanat programı kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesinin bugün saat 18.30'da Kongre Merkezi'nde Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendireceğini, Yunus Emre'nin insan sevgisini ve evrensel mesajlarını müziğin birleştirici diliyle konuklara ulaştıracaklarını ifade etti.

1800 kitapla güvenilir iklim bilgisine ücretsiz erişim

Taraflar Konferansları tarihinde ilk kez bir İklim Kütüphanesini ziyaretçilerle buluşturacaklarını belirten Ersoy, "Bilgiden Farkındalığa, Farkındalıktan Eyleme" anlayışıyla hazırlanan alanda, 1800 kitapla güvenilir iklim bilgisine ücretsiz erişim sunulacağı bilgisini verdi.

Ersoy, "IFLA'nın 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi seçilen Rami Kütüphanemizin deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. İnsansı robotumuz Bilgi de 17-19 Kasım'da ziyaretçilere farklı dillerde rehberlik edecek." ifadelerini kullandı.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanılarak tasarlanan İklim Kütüphanesinin donanımlarının konferans sonrasında halk kütüphanelerinde yeniden değerlendirileceğini belirten Ersoy, kitapların da Antalya Tekelioğlu ve Burdur İl Halk Kütüphanelerinde oluşturulacak İklim Kitaplıklarına kazandırılmasının planlandığını kaydetti.

Ersoy, paneller ve ülke genelindeki kütüphane etkinlikleriyle iklim okuryazarlığının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Müzelerde dijitalleşme ve temiz enerji adımları

Sürdürülebilir turizmi, doğal ve kültürel mirasın korunmasını, kaynakların verimli kullanılmasını ve yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlamasını birlikte ele alan bir anlayışla yürüttüklerini aktaran Ersoy, müzelerdeki dijitalleşme ve yenilenebilir enerji çalışmalarına da değindi.

Ersoy, "Müze Ulusal Enformasyon Sistemi üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kültür varlığımızın dijital envanter kaydını oluşturduk. Güneş Enerjisi Santrali Projesini ise öncelikle dört müzemizde hayata geçirerek enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Geleceğe Miras ve gece müzeciliği çalışmalarında korumayı, ziyaretçi deneyimini ve enerji verimliliğini birlikte değerlendirdiklerini belirten Ersoy, restorasyonlarda özgün malzemelerin korunmasına, yerinde onarıma ve yeniden kullanıma önem verdiklerinin altını çizdi.

Ersoy, tarihi yapıları yeniden işlevlendirirken kültür varlıklarını aşırı sıcaklık, sel, nem ve yangın gibi çevresel risklere karşı daha dayanıklı hale getirecek çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi.

Yerel üretim desteklenecek ve yerel halkın turizme etkin katılımı teşvik edilecek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer paydaşlarla geliştirilen işbirliklerinde yerel kalkınmayı önemsediklerini vurgulayan Ersoy, SENTRUM yaklaşımı ve Bolu Göynük'te geliştirilmekte olan kırsal turizm projesi gibi çalışmalarla enerji verimliliğini, yerel üretimi ve yerel toplulukların turizme katılımını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

COP31 Başkanlığıyla birlikte Antalya'nın turizm değerlerini ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını öne çıkaran tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Ersoy, dijital platformlar, GoTürkiye bağlantıları, ören yerlerindeki yönlendirmeler ve özel fotoğraf panolarıyla katılımcıların şehri keşfetmesini kolaylaştıracaklarına dikkati çekti. Ersoy, "EXPO Antalya Çocuk Adası" için de görsel içerikler hazırladıklarını aktardı.

EXPO alanı uluslararası fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüşecek

COP31 sonrasını da şimdiden planladıklarına işaret eden Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali açılışında dile getirdiği EXPO alanına ilişkin hedeflerini şöyle sıraladı:

"Organizasyonun ardından Antalya EXPO alanını uluslararası ölçekte bir fuar, kongre ve etkinlik merkezi olarak değerlendireceğiz. İşletmesini Bakanlığımızın yürüteceği alan için TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan bir yapılanma kurarak yönetim, etkinlik planlaması ve uluslararası pazarlama çalışmalarını yürüteceğiz. Hedefimiz, Antalya'yı toplantı, teşvik seyahati, kongre ve fuar organizasyonlarını kapsayan MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek."

Yaz aylarında turistler ve Antalyalılar için yeni bir etkinlik alanı oluşturmayı, kış ve bahar dönemlerinde ise uluslararası organizasyonlarla şehre ziyaretçi kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ersoy, Antalya'nın güçlü konaklama ve ulaşım altyapısını bu merkezle tamamlayarak turizmi yılın tamamına yayacaklarını ifade etti.

Bu amaçla 17-19 Kasım tarihlerinde uluslararası fuar, kongre ve etkinlik organizatörleri, basın mensupları ve sektörün karar vericilerinden oluşan yaklaşık 15 davetliyi özel bir tanıtım gezisinde ağırlamayı planladıklarını açıklayan Ersoy, EXPO alanının kapasitesini ve organizasyon imkanlarını yerinde tanıtarak gelecekteki etkinlikler için şimdiden bağlantılar kuracaklarını vurguladı.

Bakan Ersoy, COP31'in Antalya'ya sağlayacağı kalıcı katkıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"EXPO alanını yıl boyunca yaşayan, şehrimize ziyaretçi kazandıran ve kültür sanat hayatını zenginleştiren bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Otellerimizden seyahat acentelerimize, yeme içme işletmelerimizden esnafımıza kadar geniş bir kesimin bu kazanımdan faydalanmasını, COP31'in oluşturacağı uluslararası görünürlüğün kalıcı işbirliklerine dönüşmesini hedefliyoruz."