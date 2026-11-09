Çin, Nvidia'nın CEO'su Huang ile ilgili casusluk iddiasını reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Çin ile bağlantılı casusluk iddiasının temelsiz olduğunu söyleyen Sözcü Guo, "Bu, Çin'e yönelik bir karalamadan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

The New York Times (NYT) gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

Gazetenin, dünkü haberinde de, bu iddiaya ilişkin, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gözetiminde hazırlanan bilgi notunun mayıstaki Pekin ziyareti öncesinde Başkan Donald Trump'a sunulduğu aktarılmıştı.

​​​​​​​Huang, iddiaların ardından evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etmiş, Nvidia Yönetim Kurulu, şirketin yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin iddialar hakkında bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.