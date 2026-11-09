Müzekart, 350'den fazla müze ve ören yerini 300 liraya gezme imkanı sunuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının müze kültürünü yaygınlaştırmak ve kültürel mirasa erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Müzekart, vatandaşları Türkiye'nin tarih ve kültür hazineleriyle buluşturuyor.

Türk vatandaşlarının bütçesini gözeten uygulama, 300 lira bedelle Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini müzelerdeki eserler ve tarihi mekanlar üzerinden keşfetme fırsatı sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabildiği uygulama, müze ve ören yeri ziyaretlerini yıl boyunca uygun fiyatlı bir kültürel etkinlik seçeneği haline getiriyor. Vatandaşlar, tek kartla farklı şehirlerdeki yüzlerce ziyaret noktasını gezi planlarına dahil edebiliyor.

Yabancı ziyaretçiler için Efes Ören Yeri'nin dijital müze dahil giriş bedeli 40 avro olarak uygulanıyor. Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet 38 avro, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve Galata Kulesi'nin giriş bedelleri ayrı ayrı 30 avro, Troia Müzesi ile Troia Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet ise 27 avroya satılıyor.

Milli Saraylar ve Gelibolu da kapsamda

Müzekart, Bakanlığa bağlı 350'den fazla müze ve ören yerinin yanı sıra Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

Kart sahipleri, bir yıl boyunca kapsam dahilindeki her bir müze veya ören yerine iki kez giriş yapabiliyor. Böylece vatandaşlar hem yeni yerler keşfedebiliyor hem de daha önce gezdikleri alanları yeniden ziyaret ederek eserleri ve tarihi dokuyu daha yakından inceleyebiliyor.

Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek

Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek.

Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkanı sunulacak. 2026 sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla müze ve ören yerlerine giriş işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin kültürel zenginlikleri tek kartla keşfediliyor

Antik kentlerden arkeoloji müzelerine, saraylardan tarihi alanlara uzanan geniş ziyaret ağı, Türkiye'nin farklı dönemlere ait kültürel birikimini vatandaşlarla buluşturuyor.

Müzekart, yaşadığı şehrin tarihini tanımak isteyenlerden seyahatlerinde kültür rotalarına yer verenlere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Vatandaşların bütçesini gözeten yıllık kullanım imkanı, müze gezilerinin farklı zamanlara yayılmasını ve kültürel mirasa daha fazla vakit ayrılmasını kolaylaştırıyor.

2008'den bugüne yaklaşık 38 milyon kart

Türkiye'de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008'de uygulamaya konulan Müzekart, eylül 2026 itibarıyla toplam 37 milyon 979 bin 749 adet olarak kullanıcılarına ulaştı.

Uygulama, müzecilik hizmetlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasına katkı sağlarken özellikle gençlerin Anadolu uygarlıkları ve Türk tarihi konusundaki bilgi birikiminin güçlendirilmesini destekliyor.

Müze ve ören yerlerini daha kolay erişilebilir kılan Müzekart, kültürel mirasın tanınmasına ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vatandaşların kültürel mirasa erişimini ücretsiz ziyaret uygulamalarıyla da destekliyor. Bu kapsamda 18 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 65 yaş ve üzerindeki Türk vatandaşları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, ilgili kimlik ve hak sahipliği koşulları çerçevesinde Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor.

"Vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak kültürel mirasla buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Müzekart'ın vatandaşların kültürel mirasa erişimini kolaylaştıran önemli bir uygulama olduğunu belirterek, "Türkiye, farklı medeniyetlerin izlerini bir arada barındıran çok zengin bir mirasa sahip. Türk vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak bu zenginliği yerinde görmelerini, müzelerimizi ve ören yerlerimizi hayatlarının bir parçası haline getirmelerini istiyoruz. 300 liralık Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca ziyaret etme imkanı sunuyoruz." dedi.

Müzekart'ın sunduğu geniş ziyaret ağına dikkati çeken İnceciköz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız tek bir kartla farklı şehirlerdeki müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezebiliyor, her birini yıl içinde iki kez ziyaret edebiliyor. Aile bütçesini gözeten bu imkanın kültür gezilerine ve vatandaşlarımızın seyahat planlarına daha fazla yansımasını önemsiyoruz. Herkesi yaşadığı şehrin müzesinden başlayarak ülkemizin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmeye davet ediyoruz."

İnceciköz, gençlerin kültürel mirasla kurduğu bağın önemini vurgulayarak, "Bir eseri yakından görmek, bir antik kentin sokaklarında yürümek, tarihin yaşandığı mekânda bulunmak öğrenmeyi çok daha anlamlı kılıyor. Gençlerimizin Anadolu uygarlıklarını ve Türk tarihini yerinde tanımasını, bu toprakların birikimini sahiplenmesini istiyoruz. Müzekart'ı, kültürel mirası tanıma ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunan bir araç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın başladığı 2008'den Eylül 2026'ya kadar yaklaşık 38 milyon Müzekart'ın kullanıcılarıyla buluştuğunu belirten İnceciköz, "Bu ilgi, vatandaşlarımızın kültürel mirasımıza duyduğu merakın güçlü bir göstergesi. Hedefimiz, vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla daha fazla müzeyle buluşturmak ve müze ziyaretini yıl boyunca sürdürülen bir alışkanlık haline getirmek. Kültürel mirasımızı tanıdıkça onu koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.