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Gündem
AA 09.11.2026 14:22

COP31 için 26 bin güvenlik personeli görev yapıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Liderler Zirvesi'nin güvenliği için 26 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi.

COP31 için 26 bin güvenlik personeli görev yapıyor
[Fotograf: AA]

Bakan Çiftçi, yazılı açıklamasında, 20 Kasım'a kadar sürecek konferans için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Organizasyona yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanı, 200'ün üzerinde bakan ve 20 bin delegenin katılmasının beklendiğini aktaran Çiftçi, günlük ziyaretçi sayısının da 100 bin olarak öngörüldüğünü dile getirdi.

Çiftçi, bir milyon metrekarelik konferans alanını da kapsayan üç kademeli güvenlik planının kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirterek, bin 400 özel harekat, 3 bin 298 trafik ve 160 istihbarat personelinin yanı sıra havacılık personelinin de 24 saat esasına göre görev yapacağını kaydetti.

Konferans alanı ve çevresinde, heyetlerin konaklayacağı yerlerde ve ulaşım güzergahlarında güvenlik tedbirleri uygulanacağı bilgisini paylaşan Çiftçi, havalimanı ile kara ve deniz yolu bağlantılarındaki kontrollerin de koordineli şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Deniz güvenliği için 215 Sahil Güvenlik personelinin görevlendirildiğini dile getiren Çiftçi, bir korvet, bir helikopter ve Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD) timlerinin görev alacağını aktardı.

Olası afet ve acil durumlara karşı 850 arama kurtarma personeli, 110 ambulans, 300 sağlık görevlisi, 21 mobil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 365 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) cihazının hazır bulundurulacağını kaydeden Çiftçi, "Temel önceliğimiz, Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını aksatmadan, misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede temin etmektir." ifadesini kullandı.

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Mustafa Çiftçi COP31
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