İstanbul'da 406 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Silivri'de sentetik uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, uyuşturucu ticaretinin yapıldığını tespit ettikleri araca ve adrese yönelik operasyon düzenledi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 391 kilo 650 gramı sıvı, 15 kilogram 150 gramı kristal olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 54 kilo 100 gram aseton ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.