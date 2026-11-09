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Türkiye
AA 09.11.2026 14:53

İstanbul'da 406 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Esenyurt ve Silivri ilçelerinde düzenlenen ve 406 kilogram 800 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 406 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Silivri'de sentetik uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, uyuşturucu ticaretinin yapıldığını tespit ettikleri araca ve adrese yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da 406 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 391 kilo 650 gramı sıvı, 15 kilogram 150 gramı kristal olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 54 kilo 100 gram aseton ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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