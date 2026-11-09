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Dünya
AA 09.11.2026 15:33

AB, Avrupa'daki uçuşlara yönelik bomba ihbarlarını görüşmek üzere toplantı düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da farklı uçuşlara yönelik bomba ihbarlarını görüşmek üzere 11 Kasım'da havacılık güvenliği uzmanlarıyla toplantı düzenleneceğini açıkladı.

AB, Avrupa'daki uçuşlara yönelik bomba ihbarlarını görüşmek üzere toplantı düzenleyecek

AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

AB Komisyonunun, Avrupa'da bomba ihbarları nedeniyle uçakların acil iniş yapmasına ilişkin 11 Kasım Çarşamba günü havacılık güvenliği uzmanlarıyla toplantıya ev sahipliği yapacağını duyuran Itkonen, toplantıya AB üyesi ülkelerin yanı sıra Norveç, İsviçre ve İzlanda'dan da uzmanların katılacağını kaydetti.

Itkonen, toplantıda mevcut durumun ve alınabilecek önlemlerin görüşüleceğini, AB Komisyonunun mümkün olan en iyi koordinasyonun sağlanmasına destek vermeye ve katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Olayların arkasında kimin olabileceğine ilişkin spekülasyonlar hakkında yorum yapmayacaklarını dile getiren Itkonen, bu aşamada konuya ilişkin değerlendirmede bulunmalarının söz konusu olmadığını ifade etti.

Avrupa genelinde 2 Kasım'dan itibaren çok sayıda yolcu uçağına yönelik bomba ihbarları, hava trafiğinde aksamalara neden olmuştu.

İhbarlar nedeniyle bazı uçaklar acil iniş yaparken bazıları güzergah değiştirmek zorunda kalmıştı.

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