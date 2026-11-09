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Ekonomi
AA 09.11.2026 15:47

Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye 10,2 milyar lira kaynak

Ticaret Bakanlığının 2027 yılı bütçesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gümrüklü sahalardaki denetimin artırılması amacıyla 10,2 milyar lira ödenek ayrıldı.

Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye 10,2 milyar lira kaynak

Bakanlığın 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gümrüklü yer ve sahalarda asayişin sağlanmasına, giriş-çıkışların her türlü suistimali önleyecek şekilde denetim altında tutulmasına devam edilecek.

Bu kapsamda gümrük rejimi ile serbest bölgeler ve antrepolar gibi özel amaçlı bölge uygulamaları dahil olmak üzere mevzuatın ve sistemlerin amacı dışında kullanımını engelleyecek denetim ve izleme mekanizmaları geliştirilecek.

Yasa dışı ticaret önlenirken yasal ticaretin olumsuz etkilenmemesi için son teknoloji cihaz ve bilgi sistemlerine yatırım yapılarak bu alanda Türk gümrüklerinin, dünyanın sayılı idareleri arasında yer alması sağlanacak.

Yeni nesil teknolojiler için yerli AR-GE çalışmaları devam edecek

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojilere yönelik yerli AR-GE çalışmaları sürdürülecek. Bu teknolojilerin Bakanlık envanterine kazandırılmasıyla, ticaretin olağan akışına zarar vermeden, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve tespit sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve önlenmesine yönelik süreçlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesine katkı sağlayan sistem ve ekipman sayısının yıl sonunda 2 bin 470'e, gelecek yıl 2 bin 545'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda denetimlere de ağırlık verilecek. Buna göre yıl sonunda 3 bin 875 denetim yapılması öngörülürken 2027'de yıllık 3 bin 925 denetimle gümrüklerde kaçakçılıkla mücadelenin sürdürülmesi amaçlanıyor.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerindeki önemi nedeniyle gümrüklü yer ve sahalarda dedektör köpek sayısının artırılması da planlanıyor. Geçen yıl 255 olan dedektör köpek sayısının, bu yılın sonunda 265, gelecek yıl da 270 olması öngörülüyor. Bu köpekler, gümrük sahalarında özellikle hızlı aramada etkili görev üstleniyor.

Kaçak eşya bazında uzmanlaşmış veri analiz ekibi sayısının da yıl sonunda 40'a, 2027'de 44'e çıkarılması hedefleniyor.

Söz konusu hedeflere ulaşmak için gelecek yılın bütçesinden 10 milyar 228 milyon 65 bin lira kaynak ayrıldı.

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Gümrük Muhafaza Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık
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