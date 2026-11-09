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Ekonomi
AA 09.11.2026 15:43

Otobüs firmalarında "ara tatil" hareketliliği

Yaklaşan ara tatil öncesi otobüs biletlerinin yarısı tükendi, kalanların ise birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor. Sefer sayılarının 27 bine kadar çıkacağı tatil dönemi için seyahat edeceklere biletlerini erkenden alma ve emniyet kemeri kuralına uyma uyarısı yapıldı.

Otobüs firmalarında "ara tatil" hareketliliği

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, "Satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz" dedi.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatil döneminin yaklaşması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde, 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini anlatan Yıldırım, diğer zamanlarda 22 bin olan sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

"Birinci dönemin ilk ara tatili 16 Kasım'da başlıyor"

Yıldırım, birinci dönemin ilk ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, söz konusu tatil dolayısıyla otobüs biletlerine olan talebin arttığını söyledi.

Özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Otobüs bilet satışları, 13 Kasım Cuma akşamı itibarıyla yoğunlaştı, 14 ve 15 Kasım'da yoğun bir hareketlilik var. Şu anda satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, 20 Kasım itibarıyla sona erecek ara tatilden dönüşlerin ise 21-22 Kasım'da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, "Söz konusu tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini gidiş-dönüş olarak bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürücü ve yolculara tavsiyeler

Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına dikkati çeken Yıldırım, başta otobüs şoförleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına işaret ederek, sürücülerin dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde, kontrol ve bakımları yapılmış araçlarla yola çıkması halinde bu riskin azalacağını kaydetti.

Seyahat edecek vatandaşlara, emniyet kemerini takmaları ve araçlarında kış lastiğini kullanmaları uyarısında bulunan Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

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