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Gündem
AA 09.11.2026 16:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki fabrika kazasına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki fabrika kazasına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır, 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından İçişleri Bakanı Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüşerek olay ve yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama: 10 ölü, 15 yaralı
İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama: 10 ölü, 15 yaralı

Can kaybı 10'a yükseldi

Olay, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan şiddetli patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, can kaybının 10'a yükseldiği bildirildi. Patlamada yaralananların tedavisi sürerken, durumu kritik olan bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çalışmalar sürüyor

Bölgede AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalara çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD birimleri de destek veriyor. 

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