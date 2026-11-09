İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama: 10 ölü, 15 yaralı

Olay, Aliağa'daki demir çelik üretim tesisinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından tesisten gökyüzüne yoğun duman tabakası yükseldi.

Patlamanın şiddeti çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.

Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlama sebebiyle fabrikada çalışan 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hızla Aliağa’daki çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fabrikadan açıklama

HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.

İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. https://t.co/LTl4DCiEAf https://t.co/zEokr8mcIP — TRT HABER (@trthaber) November 9, 2026

Tesiste kapsamlı çalışma başlatıldı

Patlamanın etkisiyle tesiste ağır yapısal hasar oluşurken, olay sonrası başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra arama-kurtarma ekipleri de tesis içerisinde olası can kayıpları veya mahsur kalanlara karşı enkaz alanında kapsamlı arama çalışması başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar İzmir'e doğru yola çıktı.

"Tüm birimlerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından İzmir'de meydana gelen patlama ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde:

"İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."

Patlamada 10 can kaybı

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada can kaybının 10'a yükseldiğini açıkladı.

15 yaralı bulunduğunu belirten Vali Elban, 4 yaralının durumunun ağır olduğunu aktardı. Elban'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fabrikanın üretim bandının üretimde değil, bir değişim sırasında olduğu ve hâlihazırda o bölgede çalışacak kişi sayısının 300'ün üzerinde olması gerekirken 200 civarında olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Şu an sahada büyük ölçüde arama kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere. Ancak saha çok büyük ve çok fazla malzemenin bulunduğu bir alan olduğu için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Sahada arama çalışmalarımız, son nokta ve son yer kontrol edilinceye kadar devam edecek.

Ben buradan tüm vefat eden kardeşlerimize Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazaları ve böyle acıları Rabbim bizlere göstermez diye temenni ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Adli süreç devam ediyor. Biraz önce söylediğim gibi idari süreç bakanlıklarımızda başladı ve devam ediyor.

Cumhuriyet Savcılığımızdan henüz gözaltıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Ancak muhtemelen olacaktır tabii. Enkaz altında kalan kişi olup olmadığına ilişkin ise dört kişinin enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bu kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek arkadaşlar."

"Aliağa'daki patlamada toplam 10 işçi kardeşimiz vefat etti" İzmir Valisi Süleyman Elban: Hastanelerde 15 yaralımız var, 4'ünün durumu ağır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. O kişilerle ilgili durum netleşene kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek. https://t.co/NMPZvjQB7A — TRT HABER (@trthaber) November 9, 2026

Patlamayla ilgili başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma hakkında bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Bakan Gürlek, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de şifa dileğinde bulundu. Gürlek, enkaz altındaki işçilerin sağ salim kurtarılması temennisinde bulundu.

Duran'dan İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttüğü arama kurtarma ve müdahale çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü kazadan ve felaketten muhafaza eylesin."