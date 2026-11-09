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Gündem
AA 09.11.2026 16:32

Fon soruşturmasında Enver Çevik gözaltına alındı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında Enver Çevik gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çevik, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan diğer şüpheliler eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik'in de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

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