Gazze'de 2,1 milyon kişi kış boyunca korunmaya ve insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Hamed, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki insani duruma ve İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin yaklaşan kış koşullarında karşı karşıya kaldığı zorluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye gönderilen insani yardım ve barınma malzemelerinin yüzde 30'unun İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sınır kapılarında bekletildiğini belirten Hamed, yardımların bölgeye ihtiyaç duyulan hız ve miktarda ulaştırılamadığını söyledi.

Hamed, Gazze nüfusunun yüzde 84'üne karşılık gelen 1 milyon 760 binden fazla kişinin kalabalık yerinden edilme alanlarında yaşamını sürdürdüğünü aktardı.

İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım nedeniyle yerinden edilmiş ailelerin yüzde 65'inden fazlasının çadırlarda ve geçici barınaklarda kaldığını belirten Hamed, 300 binden fazla ailenin soğuk hava ve yağışlara karşı yeterli korumadan yoksun olduğunu ifade etti.

Gazze'deki 1600'den fazla yerinden edilme alanının sel ve su baskını riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Hamed, bölgedeki su altyapısının yüzde 80'inin onarıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için 200 bin çadır ve 200 bin brandaya gereksinim duyulduğunu belirten Hamed, son iki yılda hipotermi (vücut sıcaklığının tehlikeli düzeyde düşmesi) nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail saldırılarında 370 binden fazla konutun yıkıldığını veya hasar gördüğünü hatırlatan Hamed, Gazze'ye insani yardım, barınma ve kışlık ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra yeniden inşa için gerekli yapı malzemelerinin girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım kış koşullarında barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.