1,7 milyar liralık yasa dışı bahis ağında 14 tutuklama

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka ve kripto para hesapları temin ederek para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplam 1,7 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 19 şüpheli, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Konya ve Manisa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.