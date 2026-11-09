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Dünya
AA 09.11.2026 18:37

Fransa'da işçi sendikalarından 17 Kasım'da genel grev çağrısı

Fransa'da Sarı Yeleklilerin yer yer sokağa çıktığı protestoların yanı sıra farklı şehirlerde öğrenci eylemleri haftalardır sürerken, ülkenin önde gelen sendikaları 17 Kasım'da genel grev ve eylem çağrısında bulundu.

Fransa'da işçi sendikalarından 17 Kasım'da genel grev çağrısı
[Fotograf: AA]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa’nın en büyük işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve başlıca kamu sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada hükümetin asgari ücrette öngördüğü yüzde 1,6'lık artışa tepki gösterdi.

Sendikalar, ücret artışı taleplerini yineleyerek 17 Kasım'da genel grev ve eylem çağrısı yaptı.

Fransa'da eylemler devam ediyor

Eğitim koşullarındaki yetersizliklere karşı liselilerin eylemlerinin yaklaşık 2 aydır sürdüğü ve Sarı Yeleklilerin 17, 24, 31 Ekim ve 5 Kasım'da sokaklara indiği Fransa'da toplumsal huzursuzluk devam ederken hükümet yoğun güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

İşçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen ve toplumun birçok kesiminin destek verdiği 5 Kasım'daki eylemlere resmi kaynaklara göre yaklaşık 600 bin, sendikalara göre ise 1,6 milyon kişi katılmıştı.

5 Kasım gösterileri, 17 Ekim'den bu yana hayat pahalılığına karşı düzenlenen en kalabalık gösteriler olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eyleminde ise 3 bini aşkın iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı. Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınırken, hükümet olası eylemler karşısında kısmi sokağa çıkma yasağı ve eylem yasağı gibi bazı tedbirleri uygulama kararı almıştı.

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