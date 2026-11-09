Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İzmir'deki patlamada kimlerin ihmali olduğu ortaya çıkarılacaktır"

Bugün öğle saatlerinde İzmir Aliağa'dan çok üzücü bir haber aldık. Bir demir çelik fabrikasında sıvı çelik dökümü yapıldığı esnada meydana gelen patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti, 2'si ağır 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralı kardeşlerime Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum.

Olayın hemen akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süratle İzmir'e intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır. Bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Aliağalı ve İzmirli vatandaşlarıma büyük geçmiş olsun diyorum.

İzmir’deki patlamada can kaybı 16 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fabrikadaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacak. https://t.co/ygjM6LlUou — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2026

"İhracattaki yükseliş grafiğimiz hız kesmeden devam ediyor"

Türkiye, tecrübeli, çalışkan ve dirayetli kadroların riyaseti altında Allah'a hamdolsun, bu zorlu süreci başarıyla yöneten ülkelerin en başında geliyor. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz.

"İstikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu sürdürüyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ekonomi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en sarsıntılı günlerini yaşıyor. Türkiye tecrübeli, çalışkan ve dirayetli kadroların riyaseti altında bu zorlu süreci başarıyla yönetiyor. https://t.co/NOXAIRpU7k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2026

Tüm karamsar senaryolara, tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hamdolsun hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında ihracatımızı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artırarak 25,9 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3. aylık ihracatını ve en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. Ocak-ekim dönemi ihracatımız yüzde 5,5 artarak 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 285,6 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Biliyorsunuz 2026 başında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 410 milyar dolar olarak belirlemiştik. Gelen ihracat verileri bu hedefin aşıldığına işaret ediyor. Toplam 413 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaşacağımız anlaşılıyor.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 8,8 artışla 118,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatında da önemli bir başarıya imza attık. Ekimde bu alandaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttı ve 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. 12 aylık bazda yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığımız ise ekim ayında yüzde 11,4 azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 3,4 arttı.

Turizmcilere indirim ve destek devam ediyor

Aynı başarılı grafiği turizmde de görüyoruz. Ocak-Eylül 2026 döneminde Türkiye'de toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırlandı. Turizm gelirimizi 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Bu rakamla hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibarıyla turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık. Aynı dönemde ziyaretçilerin ülkemizde ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken, kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

Bir diğer güzel haberimiz, nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı, uğurlu olsun.

"Bu artışlar hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir"

Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur. Hepsinden önemlisi bu artışlar durmadan, dinlenmeden, ülkesi için koşturan hükümetimizin vizyonunun en somut meyvesidir. Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor, Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe milletçe başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz. Tabii bunlar her zaman söylediğim gibi sadece birer başlangıç. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz.

"Sonunda huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yoldan dönüş yoktur"

Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik rakamdan sadece terörle yüzleşen bölgeler değil tüm Türkiye istifade edecek. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Asıl atılım seferberliğini Terörsüz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Sonunda huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yoldan dönüş yoktur. Yıllarca ikinci kandil olarak adlandırılan Irak Sincar'da 4 bine aşkın örgüt mensubunun devlet entegrasyonu başlatıldı. Süreci dikkatle ilerletiyoruz. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Güvenlik birimlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla inşallah menzile vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.

"Sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yoldan geri dönüş yoktur" Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Terörsüz Türkiye) Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. https://t.co/gNsCNZD4Dd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2026

Gabar'dan yeni petrol müjdesi

Enerji sepetimizi genişleterek bu talebi en güvenli, istiktarlı maliyetle karşılamaya özel önem veriyoruz. Yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızın hareket geçirilmesidir. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok adım attık, çabaladık, yatırım yaptık. Çok önemli keşifleri ülkemizin kazanç hanesine yazdırdık. Bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. Osmangazi Gemimiz ile hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Gabar'da 75,4 milyon varil Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Gabar'ın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. 2 sahadan daha sevindirici haber geldi. 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulundu. 2027'nin ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. Bu ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık katkı demektir.

"Bir dönem terörün, şiddetin, korkunun kol gezdiği Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da iki yeni sahada daha petrol keşfettik. 2027'nin ikinci yarısında 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. https://t.co/hwXRIpIgHP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2026

Karabağ'da muazzam bir imar, inşa ve ihya seferberliği yaşanıyor. Karabağ'ın artık dört bir yanında barışın rüzgarı esiyor. Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. Bir kez daha Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması için şehit olmuş kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"Fon meselesini çok sıkı şekilde takip ediyoruz"

17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini, açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. Meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmesini bekliyorum.