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Ekonomi
DHA 09.11.2026 19:45

THY, 2026'nın ilk 10 ayında 81,5 milyon yolcu taşıdı

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılının ilk 10 ayında 81,5 milyon yolcu taşırken, filodaki uçak sayısı 571 oldu.

THY, 2026'nın ilk 10 ayında 81,5 milyon yolcu taşıdı

THY, 2026 yılı Ekim ayı ve Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık trafik sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre ise havayolu şirketinin uçulan nokta sayısı 358 olurken, filodaki uçak sayısı 571’e yükseldi.

Ekim ayı trafik sonuçlarına göre THY, yüzde 86,3 yolcu doluluk oranını yakaladı. Yurt dışı 5,8 milyon yurt içi 2,7 milyon olmak üzere toplam 8,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Havayolu şirketinin yılın Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık verilere göre ise, 81,5 milyon yolcuya hizmet verdiği öğrenildi. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 85,1 olarak gerçekleşti.

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