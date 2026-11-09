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Ekonomi
AA 09.11.2026 20:42

SPK'dan "dolandırıcılık" uyarısı

Fon yatırımcılarına yönelik ödemeler sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli açıklama geldi. Dolandırıcılık girişimlerine karşı fon yatırımcıları "Fonlara ilişkin ödeme süreçleri, yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir" uyarısı yapıldı.

SPK'dan "dolandırıcılık" uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon yatırımcılarına yönelik dolandırıcılık amaçlı girişimlere ilişkin uyarıda bulundu.

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde, kurulumuzca tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılarak, ödeme süreçlerine aracılık edilebileceği, ödemelerin hızlandırılabileceği veya yatırımcılara öncelik sağlanabileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunulmak suretiyle menfaat temin edilmeye çalışıldığına ilişkin bilgiler edinilmiştir. Söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesi ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesi söz konusu değildir. Ödemelere ilişkin güncel ve doğru bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ödeme süreçlerinde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması hâlinde kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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SPK Dolandırıcılık
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