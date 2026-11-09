Bakan Gürlek: Gönüllü iade hesabına 32,5 milyar lira ödeme yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşmesi sırasında bir milletvekilinin fon soruşturmalarına yönelik iddiaları üzerine söz aldı.

Fon soruşturmalarıyla ilgili ortaya atılan iddialarda bazı yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Gürlek, "120 tutuklu şahıs var. Mal varlığı tedbiri dondurulan gerçek kişi sayısı 386, tüzel kişi sayısı 116. Şimdi burada tutuklu olan kamu görevlileri var. Dikkatinizi çekmek istiyorum, 2 BDDK Başkan Yardımcısı tutuklu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü tutuklu, Borsa İstanbul Genel Müdürü tutuklu, SPK eski Başkanvekili adli kontrol, SPK eski üyesi tutuklu, Takasbank Genel Müdürü şu an adliyede. Yani kamu görevlileri de tutuklu" diye konuştu.

Sürecin işleyişine dair bilgiler veren Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) kayıtlar geldiğini belirtti.

Kayıtlardan fahiş kazanç sağlayanlara bakıldığını belirten Gürlek, "Fahiş kazanan gerçek ve tüzel kişilerin tamamı hakkında işlem yapıldı. Burada işlem yapılan kişiler daha sonradan biliyorsunuz TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabı var, gönüllü iade hesabına ödeme yapıyorlar. Şu an itibarıyla gönüllü iade hesabına 32,5 milyar lira ödeme yapıldı. Sistem bu şekilde işliyor" açıklamalarında bulundu.