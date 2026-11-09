Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar 6 vilayette tırmanıyor

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ve Lahic, orta kesimindeki Marib, kuzeyindeki Cevf, kuzeybatısındaki Hacce ve batısındaki Hudeyde vilayetlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar şiddetlendi.

Husilerin İHA birimi hedef alındı

Yemen ordusunun yayın organı "September Net"in haberinde, 5. Askeri Bölge Komutanlığının insansız hava araçlarının (İHA), ülkenin kuzeybatısındaki Hacce vilayetinin Hayran bölgesinde Husilere ait keskin nişancı mevzisini hedef aldığı belirtildi.

Haberde, ordunun topçu birliklerinin de Hacce'nin Beni Hasan bölgesinde Husilerin İHA birimini hedef aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan sınırında bulunan Hacce vilayetinin büyük bölümünü 2014'ten bu yana Husiler kontrol ederken, bazı bölgeler hükümet güçlerinin denetiminde bulunuyor.

Lahic'de onlarca Husi öldü ve yaralandı

Yemen'de hükümet güçleri, ülkenin güneybatısındaki Lahic vilayetinde Husilerin mevzi ve tahkimatlarına düzenledikleri saldırıda onlarca Husi'nin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lahic'in El-Muhavele cephesinde Husilerin mevzi ve tahkimatlarına geniş çaplı ve ani saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda onlarca Husi'nin öldüğü ve yaralandığı, Husilerin ağır can ve teçhizat kaybına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının Vatan Kalkanı Güçlerinin Husilere karşı yürüttüğü "Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamında, mevzilerin geri alınması ve cephelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolündeki Lahic, Aden'e kara yoluyla giriş kapısı olarak değerlendiriliyor. Geçici başkent Aden'i kuzeyden ve batıdan çevreleyen Lahic, Aden'i diğer vilayetlere bağlayan kara yollarının merkezi ve ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor.

Taiz, Dali, Ebyen ve Beyda vilayetleriyle bağlantısı bulunan Lahic'in bazı ilçeleri, uluslararası deniz ulaşımı açısından önemli Babulmendeb Boğazı ve Aden Körfezi yakınındaki bölgelere de hakim konumda bulunuyor.

Taiz'de Husilerin geniş çaplı saldırısı püskürtüldü

Yemen ordusuna bağlı 35. Zırhlı Tugay'dan yapılan açıklamada, Taiz vilayetindeki El-Akrud cephesinin çeşitli noktalarına Husiler tarafından düzenlenen geniş çaplı saldırının, halk direniş güçlerinin desteğiyle püskürtüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ordunun aynı zamanda Taiz'in güneyindeki Kuhlan bölgesinde Husilerin birkaç saat süren şiddetli saldırısını da püskürttüğü belirtildi.

Husilerden çok sayıda kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, kayıpların sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Taiz'de 9 sivil yaralandı

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Taiz'in çeşitli bölgelerinde Husilerin düzenlediği bombardıman, silahlı saldırı ve keskin nişancı ateşi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 sivilin yaralandığı belirtildi.

Haberde, sivillerin ve araçların Sabr el-Mevadem ilçesine bağlı Neccade ile Eski Havalimanı, El-Arus, Vadi el-Bir, Kahme ve El-Akrud bölgesindeki Kahfet es-Sarm'da hedef alındığı belirtildi.

Hükümet güçleri Taiz kent merkezi ve bazı bölgeleri kontrol ederken, Husilerin kontrol ettiği bölgeler ise kıyı ve kırsal kesimde yoğunlaşıyor.

Husiler son haftalarda El-Muha, Şemayetin, Meafir, Cebel Habeşi ve Vaziyye'yi kapsayan kırsal ve kıyı bölgelerinde kontrol alanını genişletti.

Taiz'in çeşitli bölgelerinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

İbb ve başkent Sana gibi kuzey illerine, Lahic ve geçici başkent Aden gibi güney illerine bağlanması nedeniyle Taiz stratejik önem taşıyor.

Taiz, Aden'i ülkenin orta ve kuzey kesimlerine bağlayan ikmal ve ulaşım yollarına da ev sahipliği yapıyor.

Muha Limanı üzerinden Babulmendeb Boğazı'na da bakan Taiz önemli bir kıyı şeridine de sahip.

Ülkenin 22 vilayeti arasında nüfusu en fazla olan Taiz'de, Yemen nüfusunun yaklaşık yüzde 12'si yaşıyor.

Cevf'te Husilere yönelik hava saldırıları

September Net'in haberine göre, savaş uçakları Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinin merkezi Hazm kentinin doğusunda Husilere ait toplanma alanlarını ve askeri araçları bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı.

Suudi Arabistan ile kara sınırı bulunan Cevf, Husilerin kontrolündeki Saada, Amran ve Sana vilayetlerine yakınlığı ve hükümetin hakimiyetindeki petrol bölgeleri Hadramevt ve Marib'e komşu olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Cevf'te vilayet merkezi Hazm ve bazı bölgeler Husilerin kontrolünde bulunurken, hükümet güçleri de vilayetin diğer kesimlerinde hakimiyetini sürdürüyor. Taraflar arasında stratejik noktaların kontrolüne yönelik mücadele devam ediyor.

Marib'de Husilere kayıplar verdirildi

Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki Marib vilayetinin kuzey cephesinde Husilere ait toplanma alanları ve araçları bombaladığını duyurdu.

September Net'te yayımlanan açıklamada, bombardımanda Husilerin ağır kayıp verdiği belirtildi.

Marib vilayetinde hükümet güçleri, vilayet merkezi Marib kenti ile petrol ve doğal gaz sahalarını kontrol ederken, Husiler kırsaldaki bazı ilçelerde kontrolünü sürdürüyor.