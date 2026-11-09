Apple'dan Türkiye'ye uzun vadeli yatırım: 5 yeni akademi ve 1 merkez açılacak

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni nesil içerik üreticilerini, yenilikçi girişimcileri ve üreticileri desteklemek ve Türkiye'nin uluslararası uygulama geliştirme alanında önde gelen merkezlerden biri haline gelmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak.

Apple, söz konusu yatırımlar kapsamında beş yeni Apple Developer Academy ve bir Apple Developer Center açılacağını, bu programların geliştiricilere, öğrencilere ve girişimcilere Türkiye'nin dijital uygulama ekonomisinde yeni kariyer yollarının açılmasını sağlayacağını aktardı.

Şirketin Türkiye'de yeni bir Apple Manufacturing Academy açarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapay zekayı ve akıllı üretim tekniklerini benimsemesine yardımcı olacak.

İlk akademi önümüzdeki yıl İstanbul'da açılacak

Gelecek üç yıl içinde hizmete girecek beş geliştirici akademisinin ilki 2027'de İstanbul'da açılacak. Bu akademiler kod yazma, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka teknolojilerine odaklanan dokuz aylık ücretsiz ve yoğun programlar sunacak.

Bu programlar yeni girişimcileri, geliştiricileri ve tasarımcıları gelişen uygulama ekonomisinde iş bulmak ve iş olanakları yaratmak için gereken temel araçlar ve eğitimlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Geliştirici akademiler 2013'ten bu yana dünyanın dört bir yanında eğitim sunarken, dünya çapında 19 Apple Developer Academy bulunuyor. Türkiye'de açılacak beş yeni akademi sayesinde de binlerce öğrenci daha yakından bu olanaklara erişebilecek.

Geliştirici merkezi yeni araçlar, teknolojiler ve kaynaklar sunacak

2027'de İstanbul'da açılacak Apple Developer Center geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara yeni araçlar, teknolojiler ve kaynaklar sunarken, Apple uzmanlarına ve etkinliklerine erişim olanağı sağlayacak.

Söz konusu merkez ülke genelinde yüz yüze etkinliklere, atölye çalışmalarına ve bire bir randevulara ev sahipliği yapacak. düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek etkinliklerin geliştiricilerin becerilerini zenginleştirmelerine ve Apple ekosisteminde uygulamalarının tasarımını, kalitesini ve performansını artırmalarına da yardımcı olacak.

İstanbul'da açılacak Apple Developer Center, Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur şehirlerindeki geliştirici merkezlerinin arasına katılacak.

ABD dışındaki ilk üretim akademisi Türkiye'de olacak

Apple 2028'de Ankara'da yeni bir Apple Manufacturing Academy açacak. Üretim akademisi Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve yenilikçi girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık imkanı sunacak.

Bu tesis Apple'ın ikinci üretim akademisi olacak ve ayrıca ABD dışında açılan ilk üretim akademisi olacak.

Bu akademide uygulamalı eğitim laboratuvarının yanı sıra canlı gösterimler, atölye çalışmaları ve profesyonel ağ kurma için tasarlanan ortak çalışma alanları da yer alacak.

Akademinin Türkiye'nin üretim sektörünü destekleyerek inovasyon hızını yükseltmeyi ve gelişmiş teknolojilerin benimsenmesini amaçlanıyor.

35 yıldır hizmet veriyor

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Apple'ın 35 yıldır Türkiye'deki müşterilerine hizmet ettiğini vurguladı.

Bu yeni taahhütle gelecek yıllarda yeni nesil yenilikçi girişimcileri destekleyecek olmaktan gurur duyduklarını belirten Cook, "Türkiye'nin geliştirici topluluğu tüm dünyada kullanılan uygulamalar geliştiriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise ülkenin her yerinde fırsat yaratan kuruluşlar olarak öne çıkıyor. Bu yatırım, geliştiricilere ve işletmelere en parlak fikirlerini daha da ileriye taşımaları için gereken eğitim ve kaynakların yanı sıra Apple uzmanlarına erişim olanağı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır: Türkiye, nitelikli insan kaynağıyla dijital ekonomiyi büyütmeye devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u kabulüne iştirak ettiklerini kaydetti.

Apple'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olduğunu belirten Kacır, "Apple'ın Türkiye'de uygulama geliştiricilere ve üreticilere yönelik başlattığı eğitim ve destek programlarından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, nitelikli insan kaynağıyla dijital ekonomiyi büyütmeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı.