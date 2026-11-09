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Dünya
AA 09.11.2026 22:27

Kanada'dan Rusya'ya 38 kuruluş ve 24 kişiyi kapsayan yeni yaptırım kararı

Kanada, Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojisi geliştirme faaliyetleri ve siber operasyonlarını hedef alan 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Kanada'dan Rusya'ya 38 kuruluş ve 24 kişiyi kapsayan yeni yaptırım kararı

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Anita Anand'ın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında konuya ilişkin detayları paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Kanada'nın aldığı yaptırım kararıyla Rusya'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yaptırım listesine alınan 38 kuruluş ve 24 kişi arasında Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojilerinin geliştirilmesi ve siber faaliyetleriyle bağlantılı aktörlerin bulunduğu aktarılan açıklamada, yaptırımların kripto para borsaları dahil finansal aktörleri hedef alarak Ukrayna'daki savaşın ekonomik maliyetini artırmayı amaçladığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Anand ise açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna kentlerini füzelerle vurma kapasitesini zayıflatmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini vurgulayan Anand, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirip Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterene kadar Moskova'ya yönelik yaptırımları sürdüreceklerini kaydetti.

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