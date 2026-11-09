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Dünya
AA 09.11.2026 22:09

Trump, ABD'nin mevcut seçim sistemiyle ara seçimleri kazanmanın "imkansız" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde uygulanan seçim sistemini eleştirerek, bu şekilde seçim kazanmanın "imkansız" olduğunu ifade etti.

Trump, ABD'nin mevcut seçim sistemiyle ara seçimleri kazanmanın "imkansız" olduğunu belirtti

Trump, Truth Social hesabından, ABD seçimlerinde kullanılan elektronik oy makinelerine yönelik eleştirilerini paylaştı.

"Bu seçimin dürüst olduğuna gerçekten inanan var mı?" sorusunu yönelten Trump, ABD seçim sisteminde kullanılan elektronik makinelerin "seçmenden çok daha önemli" hale geldiğini kaydetti.

Trump, anketlerin "bu kadar yanılmış olamayacağını" ifade ettiği paylaşımında, "Erken oy kullanma sürecindeki bazı toplu girişler o kadar büyüktü ki, kaç kişi oy vermeye giderse gitsin, kazanmak imkansızdı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın elektronik oy makineleri ve erken oy kullanma süreçlerine yönelik eleştirileri

Donald Trump, Demokrat rakibi eski ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışı kaybettiği 2020 seçimlerinde de elektronik oy makineleri ve erken oy kullanma süreçlerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Trump ve bazı Cumhuriyetçi destekçileri, özellikle Dominion Voting Systems gibi şirketlerce üretilen elektronik oylama altyapısının ve posta yoluyla ya da erken kullanılan oyların manipülasyona açık olduğunu 2020 sonrasında sıklıkla dile getirmişti.

Seçimlerde sistemik hile yapıldığı iddialarını yargıya taşıyan Trump ve kampanya ekibi onlarca dava açmış ancak ABD genelindeki hem muhafazakar hem de liberal yargıçlar, iddiaları destekleyecek somut kanıtlar sunulamadığı gerekçesiyle bu davaların neredeyse tamamını reddetmişti.

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