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Gündem
AA 09.11.2026 22:18

RTÜK: Yayıncı kuruluşlar yayın yasağı kararına hassasiyetle uymalı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin alınan yayın yasağı kararına yayıncı kuruluşların hassasiyetle uyması gerektiğini duyurdu.

RTÜK: Yayıncı kuruluşlar yayın yasağı kararına hassasiyetle uymalı

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aliağa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla olaya dair yayın yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Kararın, dezenformasyon ve toplumsal infialin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, görsel, sosyal medya ve internet ortamındaki her türlü haber, röportaj ve yorumun yayın yasağı kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yayıncı kuruluşların, mahkeme kararına hassasiyetle uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

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