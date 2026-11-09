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Gündem
AA 09.11.2026 21:25

Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin 6 şüpheli gözaltında

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin 6 şüpheli gözaltında

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, mülhakat Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yetki sınırları içerisinde faaliyet gösteren Habaş Demir Çelik firmasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiğini aktardı.

Olayın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği aktarılan açıklamada, cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yerinde uzman bilirkişilerce inceleme yapıldığı kaydedildi.

İncelemeler sonucunda olayda kusurları bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

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