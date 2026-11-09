Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Nijer’in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin tesisi ile güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Erdoğan görüşmede, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'nin babasının vefatı dolayısıyla dost Nijer halkına taziyelerini de sundu.