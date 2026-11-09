Açık 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.11.2026 20:08

10 Kasım töreni nedeniyle Ankara'da bazı yollar kapatılacak

Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören kapsamında bazı yollar yarın saat 01.00'den itibaren program sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

10 Kasım töreni nedeniyle Ankara'da bazı yollar kapatılacak

Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla yarın Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yarın saat 01.00'den itibaren, GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ve Turgut Reis Caddesi'nin tamamı ile Kazım Karabekir Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı'nı birbirine bağlayan yan varyantları, ayrıca Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü program sona erene kadar kapalı kalacak.

ETİKETLER
Ankara 10 Kasım Trafik Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
1,7 milyar liralık yasa dışı bahis ağında 14 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefonda görüştü
20:45
SPK'dan "dolandırıcılık" uyarısı
20:52
İran basını: Hürmüz'ün 8 milyar dolar karşılığında açılacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor
19:46
THY, 2026'nın ilk 10 ayında 81,5 milyon yolcu taşıdı
19:44
Fon soruşturmasıyla ilgili 1 gözaltı daha
20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulundu
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ