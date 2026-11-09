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Gündem
AA 09.11.2026 19:43

Fon soruşturmasıyla ilgili 1 gözaltı daha

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.

Fon soruşturmasıyla ilgili 1 gözaltı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Gülkan gözaltına alındı.

Şüpheli Gülkan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan eski Takasbnk Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

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