Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Olayın hemen akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız hemen İzmir'e intikal etti. İzmir'de yaşanan olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır.

-Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz. İhracattaki yükseliş grafiğimiz hız kesmeden devam ediyor. Ocak-ekim dönemi ihracatımız 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

-Aynı başarılı grafiği turizmde de görüyoruz. Ocak-eylül döneminde ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Ziyaretçilerin ülkemizde kalış süresi 10,34 gün. Nisan ayında başlattığımız Konaklama Vergisi indirimi oranını 1 sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık.

-Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik rakamdan sadece terörle yüzleşen bölgeler değil tüm Türkiye istifade edecek. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Asıl atılım seferberliğini Terör süz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Sonunda huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yoldan dönüş yoktur. Yıllarca ikinci kandil olarak adlandırılan Irak Sincar'da 4 bine aşkın örgüt mensubunun devlet entegrasyonu başlatıldı. Süreci dikkatle ilerletiyoruz. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Güvenlik birimlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla inşallah menzile vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.

-Enerji sepetimizi genişleterek bu talebi en güvenli, istiktarlı maliyetle karşılamaya özel önem veriyoruz. Yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızın hareket geçirilmesidir. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok adım attık, çabaladık, yatırım yaptık. Çok önemli keşifleri ülkemizin kazanç hanesine yazdırdık. Bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. Osmangazi Gemimiz ile hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz.

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