Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yöneticinin güven vermesi köklü devlet geleneğimizin temelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, 42 aylık zorlu yetiştirme sürecini başarıyla tamamlayan 16'sı kadın olmak üzere toplam 96 kaymakam adayını tebrik etti.

Milletin evi olan Külliye'de genç idarecilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yeni görev yerlerine uğurlanacak kaymakamların heyecanını yürekten paylaştığını ifade ederek şunları kaydetti;

İçişleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli kaymakam adaylarımız, saygıdeğer misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 111. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Milletimize hizmet etmek üzere yeni görev yerlerine uğurlayacağımız genç kardeşlerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. 42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan, 16'sı kadın olmak üzere toplam 96 kaymakam adayımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, bilgi ve tecrübeleriyle önünüzü açan hocalarınıza, meslek büyüklerinize teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan İçişleri Bakanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni atanan kaymakamlara seslendi: ????"Kaymakamın mesaisi olmaz, gecesi gündüzü olmaz. Madem mülki idare amirliğini seçtiniz; o zaman hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz." ????"Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin." https://t.co/VAbvVQ47Mk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2026

"Dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz"

Devletimizin kuruluşuna ve yükselişine hizmet eden bütün büyüklerimizi hürmetle yâd ediyorum. Şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere vazifesi uğrunda canını feda eden mülki idare amirlerimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bizlere ve sizlere onların emanetini ve mirasını hakkıyla taşımayı nasip eylesin diyorum. Her birinize Cenab-ı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor, yeni görev yerlerinizin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Burada bir hususu sizlerin dikkatine öncelikle getirmek istiyorum. Bizler 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Orhun'dan Anadolu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Millî Mücadele'den Cumhuriyetimize uzanan tarihimiz aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir. Asırlara sari bu tarih boyunca kurumlarımız değişmiş, yönetim usullerimiz gelişmiş, tüm bunlar çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenmiştir. Fakat bütün bu değişimin içinde milletimizin idareciden beklediği temel vasıflar büyük oranda aynı kalmaya devam etmiştir. Yöneticinin güven vermesi, haksızlığa müsaade etmemesi, adaleti sağlaması, emaneti koruması, zor günde vatandaşın yanında olması bunların en başında gelmektedir.

"Sizlerden beklentimiz vazifenizi yüksek şuurla icra etmenizdir"

Devlet geleneğinin asıl kıymeti işte bu ahlaki sürekliliği bugünün hizmet anlayışında yaşatabilmektir. Bilge Kağan'ın çağları aşan şu cümlesini önce kendime, sonra da sizlerle birlikte tüm mülki idare amirlerimize burada hatırlatıyorum; "Türk milleti için gündüz oturmadım, gece uyumadım." Yaklaşık 1300 sene önce söylenmiş bu sözde yöneticinin milletine karşı duyduğu mesuliyet bilinci vardır. Yine burada milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz; vazifenizi işte böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir.

Taşıyacağınız unvanın içinde iki büyük kavram bulunuyor. Nedir bunlar? Mülk ve idare. Devlet düşüncemizde mülk; hükümranlığı, siyasi otoriteyi, ülkenin düzenini ve devletin hakimiyetini ifade eder. "Adalet mülkün temelidir" özdeyişi, devletin hangi zeminde yükseleceğini, kurucu değerinin ne olduğunu gösteren vazgeçilmez bir pusuladır. Buna göre devletin kudreti adaletle itibar kazanır, otorite hukuka bağlılıkla sağlanır. Egemenlik ancak milleti koruduğu ölçüde anlamını bulur. İdare ise bu büyük sorumluluğun hayatın içinde yerine getirilmesidir. Yani imkanları ihtiyaçlarla buluşturmak, kurumlar arası ahengi sağlamak, doğru zamanda doğru kararı alarak sonuçlarını bizzat takip etmektir.

"Devlet; vatandaşın hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir"

Mülki idare; devletimizin kudretini, imkan ve kabiliyetlerini, bununla birlikte şefkat elini insanımızın gündelik hayatında görünür kılar. Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve unvanlar değildir. Bizim insanımızın nazarında devlet; hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir. Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir. Dolayısıyla ilçe ve il sınırlarındaki tüm işlerden sorumlu olan kaymakam ve valilerimiz faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa, devletimiz de vatandaşımızın gözünde o nispette ibra olacaktır.

"Kaymakamın gecesi gündüzü, tatili olmaz"

Aksi durumda ise ne bizim insanımızın huzur ve selameti için verdiğimiz mücadelenin ne de bakanlıklarımızın ürettiği hizmet ve projelerin sahada karşılığı yeterince olmayacaktır. Onun için nerede görev yaparsanız yapın sizin şahsi emeğiniz, beceri ve çabanız, temsil ettiğiniz makamın çok ötesinde bir etkiye sahiptir. Burada misafir ettiğim tüm kaymakam ve valilerimize şunu ifade ediyorum: Mülki idare amirliği; sabah 9, akşam 6 saatleri arasına sığdırılacak, sonra da dükkanı kapatıp eve gidilecek bir meslek kesinlikle değildir. Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ve ilçe için 24 saat boyunca dertlenen, mesai harcayan, emek veren kişidir. Hayattaki her başarı gibi kaymakamlık mesleğinde başarılı olmanın yolu da görevinize kendinizi vakfetmenizden geçiyor. Sizlerden bulunduğunuz ilçelerde bu hassasiyetle çalışmanızı istiyorum. Bakın çok açık söylüyorum: Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz, gecesi gündüzü olmaz, tatili, hafta sonu hiç olmaz.

"Emanete gölge düşürmeyeceksiniz"

Madem mülki idare amirliğini kendinize meslek olarak seçtiniz, madem devleti ve cumhurbaşkanını temsil gibi mesuliyeti ağır bir yükü omuzladınız, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz; o zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz. Yoksa kariyer olarak kendinize yanlış mesleği seçtiniz demektir. Ben şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak şahsımı en güzel, en başarılı, en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum.

Sevgili genç kardeşlerim, birazdan çekeceğiniz kurada her biriniz bir ilçe adıyla karşılaşacaksınız. Şunu lütfen unutmayınız: O ilçelerde sizi bekleyen insanlar var. Emeğiyle geçinen aileler, hayal kuran gençler, ilgi bekleyen çocuklar, belki yalnız yaşayan büyüklerimiz var. O ilçenin her birinde kışın ayazına, yazın güneşine aldırmadan toprağı alın teriyle işleyen çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. O ilçelerin her birinde sabahın erken saatlerinden gecenin bir yarısına kadar helal rızık peşinde koşan esnaflarımız, tüccarlarımız var. O ilçelerin her birinde Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek olmak için canla başla çalışan sanayicilerimiz, iş adamlarımız var. Görev yerinize giderken o insanların hayatlarına dahil olacağınızı daima aklınızda tutun. Hükümet konaklarına sıkışıp kalmak yerine köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın; sokakla, çarşıyla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın.

Devlet kapısı, unutmayın, hacet kapısıdır; ihtiyaç kapısıdır, çare kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin. Elbette her talebi karşılayamayabilirsiniz, her sorunu çözemeyebilirsiniz. Bu durumda muhatabınızın anlayacağı bir üslupla sebebini izah edin, çözüm yollarını gösterin, insanımızı belirsizliğe mahkum etmeyin. Özellikle engelli kardeşlerimizi, şehit yakını ve gazilerimizi, Cenab-ı Allah'tan ve devletten başka sığınacak kimsesi olmayanları ihmal etmeyin.

"Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin"

Merhum Abdurrahim Karakoç ağabeyin şu iki mısraını her zaman göz önünde bulundurmanızı bekliyorum; "Toz konmasın sakın sana, Hakkı geçer halkın sana." Evet; işinizi ihmal eder, kibre kapılır, kendinizi ulaşılmaz kılar, ilçenizde yaşanan veya yaşayan kardeşlerimizle aranıza duvar örerseniz, halkın size, unutmayın, hakkı geçer. Eğer kaymakamlık mesleğinin külfetine değil de sadece nimetlerine talip olursanız, aynı şekilde halkın size hakkı geçer. Biz, "Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin" buyuran bir inancın müntesipleriyiz. Biz, "İki günü birbirine eşit olan ziyandadır" diyen bir Peygamberin ümmeti olmakla müşerref olmuş insanlarız. Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin. Her akşam kendinize, bugün kimin işini kolaylaştırdığınızı, hangi meseleyi çözüme ulaştırdığınızı, şehriniz ve ilçeniz için ne yaptığınızı nefsinize sorun. Bu iç muhasebe, sizi meslek hayatınız boyunca diri ve dinamik tutacak, kendinizi yenilemenize vesile olacaktır.

Sizlerden her zaman gözetmenizi beklediğim bir diğer husus, adalet terazisinin ince ayarını muhafaza etmenizdir. Vatandaşlarımızın etnik kökeni, inancı, hayat tarzı, siyasi tercihi karşısında adaleti asla elden bırakmayacak, karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz. Kamu hizmetinin içine husumet girmez, kayırmacılık girmez, bir insanın hakkını başka bir insanın nüfuzuna feda eden anlayış giremez. Üçüncü husus; milletin imkanlarını titizlikle korumanızdır. Kamu bütçesinde çiftçinin alın teri, işçinin emeği, esnafın kazancı vardır. Harcadığınız her kuruşta bu emeğin sorumluluğunu hissetmeniz önemlidir. Unutmayın, en tesirli nasihat insanın kendi davranışıdır. Siz ölçülü yaşarsanız, kurumunuzda da ölçü güçlenir. Siz işinizi sıkı takip ederseniz, çalışma düzeninizde de ciddiyet artar.

"Devlette devamlılık esastır"

Riyasetiniz altında bulunan kurumlar arasında muhakkak koordinasyonu sağlayın. Yetkinize giren iş varsa başkasına havale etmeden çözüme kavuşturun. Yetkinizi aşan hususları ise çözüm önerinizle birlikte ilgili makama taşıyın. Unutmayın, devlette devamlılık esastır. Sizden önce başlamış iyi bir projeyi tamamlamak, yeni bir proje başlatmak kadar kıymetlidir. İlçenizin potansiyelini iyi analiz etmeniz, başarınızın ilk adımı olacaktır. Hangi ürün geliştirilebilir? Hangi yatırım, istihdam oluşturulabilir? Kadınların üretime katılımı nasıl artırılabilir? Tarihi ve kültürel miras nasıl korunabilir? Bu sorulara kurumlarımızla birlikte bulacağınız cevaplar, sizin geride her zaman hayır dua ile anılacak bir miras bırakmanıza katkı verecektir.

Eğitim meselesi, bizim önceliklerimizin en başında yer alır. Eğitimi vazifenizin merkezinde tutarak öğretmenlerimizin çabalarına destek olmaya çalışın. Bir çocuğun kabiliyetini fark ederek önünü açmanızın, yıllar sonra bütün memleketin istifade edeceği bir hizmete dönüşebileceğini unutmayın. Sizlerin de takip ettiği gibi, sosyal medya çağında ne yazık ki en fazla örselenen değerlerimizin başında mahremiyet bulunuyor. Yapılan hizmetlerin görünürlüğü sağlanırken zaman zaman bu ilkenin ihlal ve ihmal edildiğine şahit oluyoruz. İletişim adına teşhircilik tuzağına düşülmesi, en çok zararı yapılan hizmete getirmektedir. Bizim kültürümüzde iyilik, ancak insan onurunun korunduğu ölçüde kıymet kazanır, anlam kazanır, amacına ancak böyle ulaşmış olur. Bu konuda sizlerden azami dikkat beklediğimi vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. https://t.co/S7opHlYuZa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2026

Devletin birinci vazifesi, vatandaşının güvenlik ve huzurunu temin etmektir. İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun, hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. Bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye Projemizin temelinde de insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. İnşallah sizlerin de gayretleriyle Türkiye'nin 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan bu sorunu gündemden çıkartacağız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.

"Terör sorununu gündemden çıkaracağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye projemizin temelinde insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. https://t.co/Hoi2cRofIS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2026

Rabbim sizleri hak ve adaletten ayırmasın. Milletimizin emanetini şerefle taşıyacağınız, ailenizin yüzünü güldüreceğiniz, geride hayırla yad edilecek eserler bırakacağınız bir meslek hayatı nasip eylesin diyorum. Bu düşüncelerle 111. Dönem Kaymakamlarımızı bir kez daha tebrik ediyor; yeni görev yerlerinizin şahsınız, aileleriniz, ilçeleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum.