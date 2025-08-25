TRT Akademi'de etkileşimli eğitim deneyimi

Online eğitimlerin yanı sıra yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri gibi farklı öğrenme tarzlarıyla TRT Akademi, katılımcıların iş dünyasına hazırlanmalarına destek oluyor.

Teorik bilgiyi ve pratiği bir arada sunan programlar, günümüzün ihtiyaçlarına destek olacak şekilde hazırlandı.

Belli sayıda kontenjan açan eğitimler, düzenli aralıklarla yenilenmektedir.

Eğitim fırsatını kaçırmak istemeyenler TRT Akademi sosyal medya hesaplarını ve trt.akademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

TRT Akademi’den sertifika programları

TRT Akademi yüz yüze eğitimleri ile TRT’nin kapılarını katılımcılarına açıyor.

Kameramanlık, spikerlik gibi eğitimlerde TRT stüdyoları birer dersliğe dönüşüyor ve yayınlarda kullanılan ekipmanlar eğitimin bir parçası oluyor.

Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden bire bir dersler alırken haber sunumu, diksiyon, spikerlik, senaryo yazımı, dijital medya analizi gibi konuları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakalıyor.

Aynı zamanda sertifika programı olan yüz yüze eğitimler sonunda ise TRT onaylı sertifika alabiliyorlar.

Stüdyo Kameramanlığı, Diksiyon & Seslendirme ve Dublaj, Muhabirlik Uygulamaları gibi eğitimler sayesinde sektöre hâkim olmak çok kolay.

TRT Akademi’de sanal sınıf seçenekleri

Uzaktan eğitimlere son yıllarda ilgi arttı.

Sadece internet bağlantısı ile birbirinden farklı eğitimin kapısını aralamak mümkün.

Farklı şehirlerde yaşayan onlarca kişi TRT Akademi eğitimlerinde buluşuyor.

Editörlük, Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” gibi eğitim programlarının sonunda sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi oluyor.

TRT Akademi sanal sınıf eğitimleri medya alanında güçlü bir alternatif olarak yerini aldı.

Eğitimde sınırların kalktığı program sayesinde kolaylıkla bilgi ve beceriler artırılabilir.

TRT Akademi ile eğitim her yerde

TRT Akademi platformu, kendini geliştirmek isteyenlere kolaylık sağlamak amacıyla farklı eğitim yöntemlerini içinde barındırıyor.

Sınırlı kontenjanla açılan sertifika programları, TRT Akademi sosyal medya hesabından ve platformdan duyurulmaktadır.

Platforma kayıt olmak ve eğitimlere katılmak için trtakademi.com.tr adresini ziyaret edin.