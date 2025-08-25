Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 25.08.2025 09:52

TRT Akademi'de etkileşimli eğitim deneyimi

TRT Akademi, medya ve iletişim alanında uzmanlaşmak isteyenler için yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleriyle kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyor. Profesyonel isimlerin rehberliğinde hazırlanan programlar sonunda katılımcılar, aldıkları eğitimi belgelendirme imkanına da sahip olacak.

TRT Akademi'de etkileşimli eğitim deneyimi

Online eğitimlerin yanı sıra yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri gibi farklı öğrenme tarzlarıyla TRT Akademi, katılımcıların iş dünyasına hazırlanmalarına destek oluyor.

Teorik bilgiyi ve pratiği bir arada sunan programlar, günümüzün ihtiyaçlarına destek olacak şekilde hazırlandı.

Belli sayıda kontenjan açan eğitimler, düzenli aralıklarla yenilenmektedir.

Eğitim fırsatını kaçırmak istemeyenler TRT Akademi sosyal medya hesaplarını ve trt.akademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

TRT Akademi’den sertifika programları

TRT Akademi yüz yüze eğitimleri ile TRT’nin kapılarını katılımcılarına açıyor.

Kameramanlık, spikerlik gibi eğitimlerde TRT stüdyoları birer dersliğe dönüşüyor ve yayınlarda kullanılan ekipmanlar eğitimin bir parçası oluyor.

Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden bire bir dersler alırken haber sunumu, diksiyon, spikerlik, senaryo yazımı, dijital medya analizi gibi konuları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakalıyor.

Aynı zamanda sertifika programı olan yüz yüze eğitimler sonunda ise TRT onaylı sertifika alabiliyorlar.
Stüdyo Kameramanlığı, Diksiyon & Seslendirme ve Dublaj, Muhabirlik Uygulamaları gibi eğitimler sayesinde sektöre hâkim olmak çok kolay.

TRT Akademi'de etkileşimli eğitim deneyimi

TRT Akademi’de sanal sınıf seçenekleri

Uzaktan eğitimlere son yıllarda ilgi arttı.

Sadece internet bağlantısı ile birbirinden farklı eğitimin kapısını aralamak mümkün.

Farklı şehirlerde yaşayan onlarca kişi TRT Akademi eğitimlerinde buluşuyor.

Editörlük, Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” gibi eğitim programlarının sonunda sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi oluyor.

TRT Akademi sanal sınıf eğitimleri medya alanında güçlü bir alternatif olarak yerini aldı.

Eğitimde sınırların kalktığı program sayesinde kolaylıkla bilgi ve beceriler artırılabilir.

TRT Akademi ile eğitim her yerde

TRT Akademi platformu, kendini geliştirmek isteyenlere kolaylık sağlamak amacıyla farklı eğitim yöntemlerini içinde barındırıyor.

Sınırlı kontenjanla açılan sertifika programları, TRT Akademi sosyal medya hesabından ve platformdan duyurulmaktadır.

Platforma kayıt olmak ve eğitimlere katılmak için trtakademi.com.tr adresini ziyaret edin.

ETİKETLER
TRT TRT Akademi Eğitim
Sıradaki Haber
TRT Akademi blog sayfası: Bilginin adresi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 73,5 oldu
10:34
Altının gramı 4 bin 442 liradan işlem görüyor
10:29
Güven endeksi ağustosta hizmet ve perakende sektörlerinde arttı
10:11
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u doldu
09:59
Grok sohbetleri internete sızdı: Kişisel veriler tehlikede
09:53
TRT’nin dijital dünyasında keyifli film ve dizi önerileri
Paris'te gün doğumu
Paris'te gün doğumu
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ