20.08.2025 15:08

TRT Akademi ile kameranın başına geçme zamanı

TRT Akademi’nin yüz yüze Stüdyo Kameramanlığı eğitimi, ekran arkasına profesyonel bir bakış açısı sunuyor. TRT’nin usta isimlerinden Başkameraman Savaş Ferhat, 25 Ağustos 2025’te bu alana ilgi duyan veya kendini geliştirmek isteyenlerle Ankara’da buluşmaya hazırlanıyor.

TRT Akademi ile kameranın başına geçme zamanı

Ekrana yansıyan görüntülerin arka planında büyük bir teknik ekip bulunur. Kameraman, o ekibin en kritik aktörlerinden biridir.

Bilinçli, donanımlı ve yaratıcı bir şekilde çekim yapan kameramanlar, sektörde önemli yer edinir.

Stüdyo ve yayın teknolojilerinin değişen yapısına uygun şekilde hazırlanan Stüdyo Kameramanlığı eğitimi, katılımcılara modern sistemler ile çalışma becerisi kazandırarak sektöre hazır hale getiriyor.

TRT Akademi’den uygulamalı kameramanlık eğitimi

38 saat sürecek olan Stüdyo Kameramanlığı eğitimi yüz yüze formatta hazırlandı.

Eğitim, stüdyo kamerasının teknik özelliklerinden başlayarak çok kameralı çekim tekniklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Teorik bilgiyi uygulamalarla harmanlayan eğitim programının ilk günü, stüdyo kameralarının özellikleri ile başlıyor.

Daha sonra sistem bağlantıları, reji sistemleri, vizör sistemleri ve lens özellikleri gibi konular ele alınacak.

Kumanda kolunun kullanımı ve pedestal sistemleri anlatılacak.

TRT stüdyolarında profesyonel eğitim

Katılımcılar, kamera destek sistemlerini öğrendikten sonra stüdyo ve naklen yayınlarda kamera kullanımı hakkında da önemli bilgiler edinecekler.

Bu noktada TRT stüdyoları da katılımcılara kapılarını açacak.

TRT’nin stüdyo ortamı ve güçlü teknik altyapısıyla sunulan eğitim, benzersiz bir öğrenme fırsatı sunuyor.

Kameramanlık, aynı anda çok fazla kişi ile iletişim gerektiren bir meslek.

Kameramanın reji, yönetmen, ışıkçı, sesçi gibi ekipteki birçok kişiyle senkronize çalışması gerekir. 

Bu eğitim, yönetmenle nasıl etkili iletişim kurulacağını ve reji sistemlerinin nasıl işlediğini öğretmesi açısından da oldukça kıymetlidir.

Bu kapsamlı eğitimde program türleri de ele alınacak ve bu program türlerine göre kamera planının nasıl yapılacağı detaylandırılacak.

Kariyerinde fark yaratmak isteyenler için sertifikalı eğitim

Stüdyo Kameramanlığı eğitimi, sadece kamera kullanma sürecine odaklanmayıp görsel anlatım diline sahip olmayı da öğretmek amacıyla hazırlandı.

Bu eğitim, teknik altyapı kazanma ve profesyonel hayata adım atma fırsatı sağlıyor.

Eğitim sonunda sınavlarda başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika ile aldıkları eğitimi belgeleyebilecekler.

TRT Akademi eğitimlerine katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilir.

 

