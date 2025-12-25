Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
Dünya
AA 25.12.2025 06:43

Şam’da DEAŞ operasyonu: Sözde vali ve yardımcıları yakalandı

Suriye güvenlik güçleri ile ABD öncülüğündeki Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu'nun, başkent Şam'da düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Şam valisi "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcıları yakalandı.

Şam’da DEAŞ operasyonu: Sözde vali ve yardımcıları yakalandı

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin, İçişleri Bakanlığındaki bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Koalisyon güçleri ile iç güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, DEAŞ'ın sözde Şam valisi yakalandı" ifadeleri yer aldı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'ya konuşan Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, uzun süreli takip sürecinin ardından, Muaddamiyye ilçesinde DEAŞ'a ait bir hücreye yönelik İçişleri Bakanlığı, Genel İstihbarat ve koalisyon güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini duyurdu.

Dalati, operasyon sonucunda DEAŞ'ın sözde Şam valisi, "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle yakalandıklarını aktardı.

DEAŞ Suriye ABD
