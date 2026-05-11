Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.05.2026 11:39

Sivas'ta kene can aldı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene can aldı

Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir'e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cevahir'in cenazesinin, Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ETİKETLER
Kene Sivas KKKA
Sıradaki Haber
24 ilde dolandırıcılık operasyonu: 224 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılması
12:52
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
12:43
Orman yangınlarıyla mücadelede yeni araçlar görev yerlerine uğurlandı
12:42
"Görünmez kahramanlar" en küçük ayrıntıyı delile dönüştürüyor
12:37
Motosiklet kazalarını azaltmak için düğmeye basıldı
12:35
"MV Hondius" gemisinden tahliye edilen iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı
Yayılış alanı daralan Muş lalesi bilim insanlarının takibinde
Yayılış alanı daralan Muş lalesi bilim insanlarının takibinde
FOTO FOKUS
Doktor annelerin zorlu mesaisi
Doktor annelerin zorlu mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ