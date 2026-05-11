Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 11.05.2026 11:55

Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuruları başlıyor

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için başvurular, 18 Mayıs'ta başlayacak.

Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuruları başlıyor

MİA, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programları için başvuru takvimini duyurdu.

Buna göre, adaylar, 18 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki üç farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren ve istihbarat, güvenlik ile bölge çalışmaları alanlarında bilimsel bilgi üretimini desteklemeyi, analitik düşünceyi teşvik etmeyi ve stratejik vizyon geliştirecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen MİA, "İstihbarat Çalışmaları", "Güvenlik Çalışmaları", "Bölge Çalışmaları" tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek.

MİA bünyesindeki lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Adaylarda en az 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65 olması şartı aranacak.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için adaylarda ALES'ten sözel, eşit ağırlık veya sayısal puan türlerinden en az 70 puan alınması şartı aranacak. GRE veya GMAT sınav sonuçları için de muadil puanlar kabul edilecek.

"İstihbarat Çalışmaları" ve "Güvenlik Çalışmaları" tezli yüksek lisans programlarına İngilizce YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 70 puan alanlar başvuru yapabilecek. "Bölge Çalışmaları" tezli yüksek lisans programı için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden ilgili sınavlardan en az 70 puan alanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru takvimi

Asgari başvuru koşullarını sağlayan adaylar, ilgili yüksek lisans programı için ilan edilecek bilimsel yazılı sınav ve mülakat süreçlerine katılacak. Adayların başarı değerlendirmesi, ilan edilecek değerlendirme ölçütleri doğrultusunda yapılacak.

Adayların ilgili program için ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılması zorunlu olacak. Sınav ve mülakatlara katılmayan adaylar başarı değerlendirmesine alınmayacak ve bu süreçte mazeret kabul edilmeyecek.

Adaylar, programlara ilişkin başvuru koşulları, kontenjan bilgileri, değerlendirme süreçleri ve başvuru takvimine dair ayrıntılı bilgilere MİA'nın "başvuru.mia.edu.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek.

ETİKETLER
Eğitim İstihbarat Milli İstihbarat Akademisi YDS
Sıradaki Haber
ALES maratonu sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılması
12:52
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
12:43
Orman yangınlarıyla mücadelede yeni araçlar görev yerlerine uğurlandı
12:42
"Görünmez kahramanlar" en küçük ayrıntıyı delile dönüştürüyor
12:37
Motosiklet kazalarını azaltmak için düğmeye basıldı
12:35
"MV Hondius" gemisinden tahliye edilen iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı
Yayılış alanı daralan Muş lalesi bilim insanlarının takibinde
Yayılış alanı daralan Muş lalesi bilim insanlarının takibinde
FOTO FOKUS
Doktor annelerin zorlu mesaisi
Doktor annelerin zorlu mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ