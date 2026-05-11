Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji'nin son hava raporlarına göre, yeni haftada parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yurdun iç ve kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İç Ege, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak etkisini gösterecek.

Salı günü yağış alanı genişleyecek. Trakya, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ancak cuma gününden itibaren özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Ankara’da üç gün boyunca gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığın 21-22 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında parçalı bulutlu hava görülecek. Beklenen en yüksek sıcaklık ise 24 derece.