Trump'in İran teklifini reddetmesinin ardından petrol fiyatları fırladı

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre Tahran, iki taraf arasında arabuluculuk yapan Pakistan aracılığıyla ilettiği yanıtta, çatışmanın derhal sona erdirilmesini ve İran'a yönelik başka bir ABD-İsrail saldırısı olmayacağına dair garanti verilmesini talep etti.

Uluslararası petrol göstergesi Brent, yüzde 4,1 artışla varil başına 105,50 dolara yükselirken, ABD ham petrolü yüzde 4,4 artarak 99,80 dolara ulaştı. Küresel petrol ve gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik Hürmüz Boğazı, 28 Şubat'ta savaşın başlamasından kısa bir süre sonra fiilen kapandı ve bu durum küresel arzı ciddi şekilde aksattı.

Trump: Tamamen kabul edilemez

Tahran'ın şartlarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Trump, "İran'ın sözde 'Temsilcilerinden' gelen cevabı az önce okudum. Hoşuma gitmedi; tamamen kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Axios'un haberine göre Washington'ın şartları arasında Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin yeniden tesisi ve İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması yer alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları "yok edilene" kadar savaşın sona ermeyeceğini söyledi. Barış görüşmelerine zaman tanımak amacıyla nisan ayı başında ilan edilen ateşkes, ara sıra yaşanan çatışmalara rağmen büyük ölçüde korundu. Trump, 21 Nisan'da İran'a "birleşik bir teklif" sunması için mühlet tanıyarak ateşkese süresiz olarak destek verdi.

Enerji devlerinin kârı arttı

Çatışmanın başlangıcından bu yana enerji fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, Brent petrol 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana yeniden 100 doların üzerine çıktı. Tahran'ın, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak boğazı geçmeye çalışan gemilere saldırı tehdidinde bulunmasıyla Hürmüz Boğazı ulaşıma kapalı kalmaya devam ediyor.

Piyasalardaki artış, büyük enerji şirketlerinin kârlarına da yansıdı. Pazar günü Aramco, yılın ilk üç ayındaki kazancının 2025'in aynı dönemine göre yüzde 25'ten fazla arttığını açıkladı.

Aramco CEO'su Amin Nasser, şirketin ülke genelindeki boru hattının kritik bir arz damarı olduğunu kanıtladığını ve İran savaşı kaynaklı aksamalardan kaçınmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Geçen ay BP ilk çeyrek kârının iki katından fazla arttığını bildirirken, Shell de kazançlarında sıçrama yaşandığını duyurdu.