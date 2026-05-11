Dünya
AA 11.05.2026 08:41

Yük vagonunun içinde 6 kişi ölü bulundu

Yetkililer, pazar günü ABD'nin güney sınırındaki bir Texas kentinde, bir yük treni vagonunun içinde 6 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Laredo Polis Departmanı'ndan halkla ilişkiler görevlisi Jose Espinoza, cesetlerin yerel saatle 15.30 sularında San Antonio'nun yaklaşık 160 mil güneyindeki Laredo'da bulunan bir Union Pacific treninde tespit edildiğini belirtti.

Laredo polisi sözcüsü Joe Baeza, ölümlerin nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Union Pacific, sınır genelinde faaliyet gösteren ve Meksika'ya giren tüm erişim noktalarına hizmet veren tek demir yolu şirketi olma özelliğini taşıyor.

Isı faktörü araştırılıyor

Laredo'da pazar öğleden sonra hava sıcaklığı 35 derece civarında seyrederken, ısının ölümlerde bir rol oynayıp oynamadığı henüz netleşmedi. Union Pacific yetkilileri olaydan derin üzüntü duyduklarını ve soruşturma için kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Polis, cesetlerin rutin bir vagon denetimi sırasında bulunduğunu ve herhangi bir sağ kalan olmadığını kaydetti.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Olayla ilgili açıklama yapan Baeza, "Soruşturmanın çok başındayız, şu an açıklanacak pek bir şey yok" dedi. Espinoza ise hayatını kaybedenlerin yaşlarının ve göçmenlik durumlarının henüz belirlenmediğini ifade etti.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, olayın Laredo Polis Departmanı, İç Güvenlik Soruşturmaları ve Teksas Rangers tarafından incelendiğini duyurdu. Espinoza, olayı "çok talihsiz bir durum" olarak nitelendirerek, çok sayıda can kaybı yaşandığını vurguladı.

