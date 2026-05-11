Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.05.2026 08:41

Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.

Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk, edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla başlattığı soruşturmanın yargı süreci devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

İkisi tutuklu 41 sanığın yargılandığı ikinci duruşmanın sonunda önce Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu, hemen ardından da babası Muhittin Böcek ek ifade vermek üzere savcılığa başvuruda bulundu.

10 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde adliyeye getirilen Muhittin Böcek gece saatlerine kadar savcılıkta itirafçı olarak ek ifade verdi.

Muhittin Böcek hakkında savcılık hazırladığı 702 sayfalık iddianamede 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsini talep etmişti.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
10:22
Toplam ciro endeksi arttı
10:20
Ticaret ve perakende satış hacmi martta arttı
10:23
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 16 kişi yakalandı
10:02
Küresel piyasalarda jeopolitik gerginlik etkili oluyor
09:58
Altın haftaya düşüşle başladı
El Salvador’da Çiçek ve Palmiyeler Festivali kutlandı
El Salvador’da Çiçek ve Palmiyeler Festivali kutlandı
FOTO FOKUS
Doktor annelerin zorlu mesaisi
Doktor annelerin zorlu mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ