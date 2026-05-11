Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk, edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla başlattığı soruşturmanın yargı süreci devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

İkisi tutuklu 41 sanığın yargılandığı ikinci duruşmanın sonunda önce Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu, hemen ardından da babası Muhittin Böcek ek ifade vermek üzere savcılığa başvuruda bulundu.

10 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde adliyeye getirilen Muhittin Böcek gece saatlerine kadar savcılıkta itirafçı olarak ek ifade verdi.

Muhittin Böcek hakkında savcılık hazırladığı 702 sayfalık iddianamede 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsini talep etmişti.