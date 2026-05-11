Dünya
AA 11.05.2026 09:20

İran devlet televizyonu: ABD'nin önerdiği plan İran'ın teslim olması anlamına geliyor

İran'ın ABD'nin önerdiği planı "teslimiyet anlamı taşıyan bir teklif" olarak değerlendirdiği belirtildi.

İran devlet televizyonu: ABD'nin önerdiği plan İran'ın teslim olması anlamına geliyor

İran devlet televizyonu, ABD'nin önerdiği ve Tahran'ın dün cevapladığı taslak tasarıya ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Tahran, Trump'ın aşırı talepleri karşısında İran'ın teslim olması anlamına gelen ABD planını reddetmiştir." ifadelerine yer verildi.

İran'ın ABD'ye sunduğu öneride, Washington'un savaş tazminatı ödemesi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasının istediği aktarıldı.

Ayrıca İran'ın, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini de ABD tarafına ilettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

