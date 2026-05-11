'İmamoğlu Suç Örgütü'ne ihale soruşturmasında 23 kişi adliyeye sevk edildi

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma derinleşiyor.
İBB'nin iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 7 şüpheliden 1’i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 zanlı da Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alınmıştı.