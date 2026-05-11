AA 11.05.2026 11:37

Şanlıurfa'da tarlalar kırmızıya büründü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte açan gelincikler, tarlaları kırmızıya bürüyerek adeta görsel bir şölen oluşturdu.

[Fotograf: AA]

İlçede özellikle mayıs ayında açan gelincik çiçekleri, kırsalda kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Yağışlı geçen kış ve ilkbaharın ardından geniş alanlara yayılan gelincikler, doğaya canlılık kattı.

Siverek-Diyarbakır kara yolu güzergahındaki tarlalarda yoğun şekilde görülen gelincikler, yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. Araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlar ve doğaseverler, kırmızıya bürünen tarlalarda fotoğraf çektiriyor.

Kent merkezinden de çok sayıda kişinin geldiği bölgede gelincik tarlaları, doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bazı ziyaretçiler aileleriyle vakit geçirirken, fotoğrafçılar ise gün batımında oluşan manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

"İlk defa böyle bir manzara görüyorum"

Öğretmen Zeynep Rukiye Yağcı, manzaranın etkileyici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"4 yıldır Siverek'teyim, ilk defa böyle bir manzara görüyorum. Çok güzel, çok beğendim. Herkese burayı tavsiye ederim hatta buranın bence festivalinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel atmosfer var, her yer kıpkırmızı. Daha önce çok çiçek festivallerine gittim ama hiç böylesini görmemiştim. Açıkçası çok beğendim, herkese tavsiye ederim. Yolu düşen herkes mutlaka burayı görsün isterim."

Adana'dan gelen Fatma Yener de gelinciklerin oluşturduğu görüntüye hayran kaldığını ifade ederek, "Çiçekleri çok severim. Daha önce birçok çiçek festivali gördüm ama böylesini ilk kez görüyorum." diye konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla bölgeye gelen Lütfü Dervişoğlu ise alanın görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

