Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2026 11:27

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibini hedef aldı

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tul beldesinde daha önce düzenlenen saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışması yürüten ekibi hedef aldığı ve 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtildi.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibini hedef aldı

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı düzenledi.

Saldırılarda, daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama-kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibinin de hedef alındığı aktarıldı.

İsrail saldırısında 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun dün Nebatiye vilayetinde 2 sağlık noktasına düzenlediği hava saldırılarında da 2 ambulans görevlisi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 7 ayda 854 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılması
12:52
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
12:43
Orman yangınlarıyla mücadelede yeni araçlar görev yerlerine uğurlandı
12:42
"Görünmez kahramanlar" en küçük ayrıntıyı delile dönüştürüyor
12:37
Motosiklet kazalarını azaltmak için düğmeye basıldı
12:35
"MV Hondius" gemisinden tahliye edilen iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı
Yayılış alanı daralan Muş lalesi bilim insanlarının takibinde
Yayılış alanı daralan Muş lalesi bilim insanlarının takibinde
FOTO FOKUS
Doktor annelerin zorlu mesaisi
Doktor annelerin zorlu mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ