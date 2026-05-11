AA 11.05.2026 11:18

Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 7 ayda 854 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne 7 ayda düzenlediği saldırılarda 854 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ile 16 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 854 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 453 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 770 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 740'a, yaralı sayısının da 172 bin 555'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

